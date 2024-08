Damiano Carrara è diventato papà, nata la prima figlia dello chef e di Chiara Maggenti

Dopo una serie di rinvii dovuti alla pandemia e a un incidente domestico capitato alla futura sposa, il noto pasticcere televisivo ha sposato la sua dolce metà il 9 luglio 2022. Alle nozze, che sono state celebrate in una chiesa in Toscana, era presente anche la collega Katia Follesa, che ha immortalato gli sposi tra baci e torta nuziale (ovviamente progettata dallo stesso Damiano).

"Ormai ci siamo, non so quante volte abbiamo immaginato questo momento insieme e adesso sta per avverarsi davvero", aveva scritto qualche giorno fa il pasticcere sui social. "Finalmente questo sogno che abbiamo desiderato tanto diventerà realtà". E adesso un altro sogno, quello di diventare papà, è diventato realtà.