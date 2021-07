Dal crime alla storia: su Mediaset Infinity sei canali tematici internazionali tra i più noti

Ecco i primi sei channels già disponibili in piattaforma.

STARZPLAY

Starzplay offre l’opportunità di accedere ai migliori titoli in catalogo, inclusa un'esclusiva line-up di programmi STARZ Original disponibili in contemporanea con il lancio negli Stati Uniti. I titoli di punta di Starzplay includono la serie Blindspotting, ispirata all’omonimo film; la serie acclamata dalla critica It's A Sin; le acclamate serie tv The Act e Normal People (dal romanzo di Sally Rooney); The Stand, il thriller apocalittico basato sul best-seller di Stephen King; The Great, serie in costume con Elle Fanning e Nicholas Hoult, oltre a una library di grandi titoli di successo. Prezzo: 4,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”.

MOONBUG KIDS

Moonbug Kids è il canale tematico dedicato ai più piccoli di Moonbug Entertainment, pluripremiata società di intrattenimento conosciuta per alcuni dei titoli per bambini più popolari al mondo. Il catalogo di Moonbug Kids include CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO e molti altri disponibili in italiano e in inglese. Prezzo: 3,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”.

CRIME+INVESTIGATION PLAY

Con il meglio di Crime+Investigation e grazie alla sua ampia offerta di docu-serie, special e produzioni locali, Crime+Investigation Play è un’immersione totale mondo del real crime: dai casi di cronaca nera più efferati, ai cold case irrisolti, alle biografie dei più spietati serial killer. Tra i tanti titoli già disponibili la serie "Le prime 48 ore", "La mia fuga da Scientology", la serie "Delitti" e "Profondo Nero" con Carlo Lucarelli. Prezzo: 3,99/mese con la formula “esci quando vuoi”. Per maggiori informazioni clicca qui.

HISTORY PLAY

History Play è il canale delle storie che hanno fatto la Storia, dall’antichità fino agli avvenimenti della più recente attualità. Un canale che spazia tra grandi condottieri e gente comune, tra miti, battaglie e scoperte scientifiche, tecnologiche e spaziali. Da luglio saranno disponibili le stagioni di "Enigmi Alieni", "Il Fuoco di Spade", "Oak Island e il tesoro maledetto"; le docu-serie dedicate all’antica Roma, come "Roma: costruzione di un impero", o al medioevo con "Il lato oscuro dei Templari", o ai grandi conflitti bellici come "WWI: La prima guerra moderna"; i programmi che fondono insieme storia e investigazione quali "Hunting Hitler" e "Hunting Isis". E poi tantissime biografie: da Cristoforo Colombo a Hitler, da Kennedy a Trump. Prezzo: 3,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”. Per maggiori informazioni clicca qui.

BLAZE PLAY

L'altra faccia dell’America ti aspetta su Blaze Play! Storie fuori dal comune come solo quelle americane sanno essere: dai programmi di factual entertainmente più divertenti come "Affari di Famiglia", "Affari al Buio", "A caccia di tesori" e "Missione restauro" alle vite al limite dei protagonisti di "Alone", "Mountain Men", "Ax Men" e "Gli Eroi del ghiaccio", fino ai competition show più avvincenti come "LEGO Masters" e "Il Signore dei Coltelli" e serie speciali come "The UnXplained" con William Shatner, il celebre capitano Kirk di Star Trek, che accompagnerà lo spettatore alla scoperta dei più intriganti e sorprendenti misteri della Terra. Prezzo: 2,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”. Per maggiori informazioni clicca qui.

MIDNIGHT FACTORY

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media Italia, è il channel tematico interamente dedicato al genere horror. Il canale Midnight Factory si arricchisce costantemente con il meglio della produzione internazionale di film horror e thriller grazie a titoli inediti, ai grandi classici e ai cult di genere tra cui il cult "Babadook", "Sinister", "Eli Roth's History of Horror", "La Casa delle Bambole – Ghostland" e "Benny Loves You. Il Male, fatto bene". Prezzo: 3,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”.

