Paura per Cristina Plevani, malore al petto dopo una cena con amici

La vincitrice della prima edizione del " Grande Fratello " ha avuto un malore al petto dopo una cena con amici ed è stata ricoverata on ospedale. Dove ha trascorso "una notte da incubo" come racconta lei stessa sui social: "Poco dopo una cena con amici, mi è partito un dolore in mezzo al petto...".

Tgcom24

"Partiamo col dire che sono a casa e sto bene - ha sottolineato Cristina Plevani - Ieri sera, poco dopo una cena con amici, mi è partito un dolore in mezzo al petto. Nulla di che penso. Torno a casa, mi lavo mi metto a letto e il dolore non passa. La mia testa inizia a galoppare con le fantasie più tragiche. Cosa fai se sei a casa da sola ed è già l’una di notte? Non vorrei dire ma ne sento e ne leggo di tutti i colori, quindi mando a f.....o gli allarmismi e me ne vado al pronto soccorso".

L'arrivo in ospedale Cristina Plevani prosegue quindi con il racconto dell'arrivo in ospedale: "Spiego tutto, partono con un elettrocardiogramma, con prelievo... bucata 3 volte perché non trovava le vene... Dio che male... poi flebo, poi altro cardiogramma. Comunque il dolore era sempre lì sparato in mezzo al torace. Non vorrei dire ma 3 codici rossi per infarti quando ero lì, io sarò un po’ esagerata ma meglio andar lì coi miei piedi che in orizzontale. Alla fine mi hanno rassicurata nel senso che non c’era in atto nulla di grave, il dolore boh ma meglio che ti fai una visita cardiologica".

Il rientro a casa La Plevani poi parla del rientro a casa: "Tranquilla e assonnata me ne sono tornata a casa da Nano e oggi prenoto i controlli. Sì, quando ho qualche dolore insolito partono le paranoie, e ieri era troppo insolito. Pensavo mi mandassero a casa con 'avrai mangiato pesante, è un dolore intercostale, sei indigesta', invece no, mi hanno controllata ben bene".