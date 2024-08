Instancabile e inarrestabile, per i suoi 60 anni appena compiuti, la cantante si è regalata un tour estivo che la sta portando su e giù per l'Italia. Gli anni che passano non sono certo un suo problema, anche se quella candelina in più sulla torta le rode un po' quest'anno, come ha ammesso lei stessa in un'intervista a Il Resto del Carlino: "Una candelina non mi cambia la vita, però un po' mi rode. Anche perché io me ne sento 25".