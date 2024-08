Cristiano Malgioglio nel cast di Beautiful: "Forse nel ruolo di me stesso"

"In autunno sarò sul set di 'Beautiful' - ha spiegato Malgioglio - Ho incontrato il produttore e mi ha chiesto di fare parte del cast: è una cosa pazzesca. Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: 'Do You speak english?, farebbe una parte nella soap?'. 'Ma certo', gli ho risposto, 'io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie'. Apparirò in qualche puntata, forse nel ruolo di me stesso, spero di incrociare gli impegni a novembre".