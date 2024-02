Cristian e Valentina di "Uomini e donne": "Siamo molto innamorati"

"Sta andando molto bene, siamo molto felici e innamorati". Ospiti a "Verissimo" per la loro prima intervista di coppia, l'ex tronista di "Uomini e donne" Cristian Forti e la sua scelta Valentina Pesaresi si raccontano senza filtri.

"Lui è ancora meglio di quel che pensavo: è molto sensibile e, anche quando ci sono delle discussioni, cerca sempre di trovare il modo per rimediare, per chiarire", racconta a Silvia Toffanin la 22enne romana. "Non me lo aspettavo di trovare una persona così in un programma".

Altrettanto coinvolto si dice il ragazzo, coetaneo, che rivela di essersi innamorato del "modo di fare, come ragiona" e della maturità della ragazza.