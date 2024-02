Crisi Ferragnez, Fedez riceve il cornetto portafortuna di "Pomeriggio Cinque": "So essere autoironico"

Fedez aveva chiesto amuleti ai suoi follower e "Pomeriggio Cinque" ha risposto immediatamente all'appello. Il programma di Canale 5 ha recapitato un cornetto rosso portafortuna al rapper, il quale nelle ultime ore aveva chiesto ai suoi seguaci di inviargli oggetti in grado di scacciare le "sfighe" di questo periodo. Tra la crisi con la moglie Chiara Ferragni e la decisione del giudice sul podcast "Muschio Selvaggio", non si può dire che se la stia passando bene.

Per questo, l'inviato del programma di Myrta Merlino, Michel Dessì, è riuscito a intercettare nuovamente il rapper per consegnargli il piccolo amuleto: "Ho appena messo giù il telefono con Myrta (Merlino, ndr) e mi ha detto che sei licenziato", ha scherzato Fedez con il giornalista. Il cantante, durante il pomeriggio, aveva postato nelle sue storie di Instagram la foto del cornetto portafortuna ricevuto, ringraziando proprio Myrta Merlino per il pensiero. La conduttrice aveva anche ricondiviso la foto con i suoi follower, aggiungendo un breve augurio: "Ha da passà a nuttat - aveva scritto Merlino -. Forza ragazzo". Tuttavia, poco dopo Fedez ha rimosso la storia dal suo account personale.

Nel corso del suo breve intervento con l'inviato, Fedez è tornato a parlare del suo momento no, ringraziando Dessì per il prezioso regalo: "Grazie mille ragazzi, mi sono anche scheggiato il dente facendo box - ha aggiunto -. Riesco a essere autoironico. Ti dico una massima: non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo".

Dessì ha poi chiesto notizie sul matrimonio con Chiara Ferragni, domandando se il fatto che il rapper sia tornato a indossare la fede possa essere interpretato come un segnale di riavvicinamento con la moglie: "Ma secondo te - ha risposto il rapper - lo vengo a dire a te? Chi vive sperando muore...".

"Penso ai miei figli" Settimana scorsa, sempre a "Pomeriggio Cinque" Fedez diceva di voler pensare in primis ai figli: "Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?". "Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito.... come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento", ha detto Fedez.