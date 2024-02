Crisi Ferragnez, Chiara Ferragni a "Pomeriggio Cinque": "Exit strategy? Tutte ca***te"

L'influencer conferma la crisi con Fedez e risponde alle domande del giornalista di Canale 5: "No, non c'è nessuna exit strategy - ha dichiarato -, è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte ca***te le cose che scrivono, non sono vere". Ferragni ha poi scherzato con l'inviato che, proprio nella giornata di ieri 28 febbraio aveva consegnato un corno portafortuna a Fedez: "Chiedi a Myrta un cornino anche per me - ha aggiunto -. Serve un po' di buona fortuna". "Certo che ti mando un corno Chiara - ha replicato Myrta Merlino, durante la puntata e nelle sue storie di Instagram -. E speriamo sia davvero l'anno del toro... lo spero anche per me".

Ci aveva pensato Michel Dessì, portandogli un cornetto portafortuna. "Grazie mille ragazzi, mi sono anche scheggiato il dente facendo boxe - ha detto il rapper -. Riesco a essere autoironico. Ti dico una massima: non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo". Sull'esser tornato a indossare la fede, Fedez ha tagliato corto: "Ma secondo te, lo vengo a dire a te? Chi vive sperando muore...".