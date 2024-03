Crisi Ferragnez, Chiara Ferragni riceve il cornetto portafortuna da Myrta Merlino: "Speriamo serva per tutto"

Chiara Ferragni ha incontrato nuovamente l'inviato di "Pomeriggio Cinque" , Michel Dessì per ricevere il cornetto portafortuna chiesto a Myrta Merlino. L'influencer, infatti, non voleva essere da meno di Fedez, che sempre nei giorni scorsi aveva ricevuto il prezioso amuleto napoletano dopo un appello sui social.

Alle domande del giornalista di Canale 5, Chiara Ferragni ha risposto: "Non mi avevate visto e sono venuta io da voi - ha detto l'influencer -. Per cosa mi serve il cornetto? Per tutto, per tutto. Speriamo che Myrta l'abbia benedetto". Il corno è finito tra la stories dell'imprenditrice digitale che ha scritto ai suoi follower: "Arrivato anche a me, speriamo porti bene". Myrta Merlino ha risposto, tramite il proprio profilo: "Forza Chiara!".

Niente è finto" In questi giorni "Pomeriggio Cinque" ha documentato la crisi della coppia più seguita sui social. Nella puntata di giovedì 29 febbraio, l'influencer aveva parlato apertamente della propria crisi con Fedez e replicando alle ipotesti secondo cui fosse tutto architettato per distogliere l'attenzione dal pandoro-gate: "No, non c'è nessuna exit strategy - ha dichiarato Chiara Ferragni -, è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte ca***te le cose che scrivono, non sono vere".