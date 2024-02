Costantino Vitagliano sulla sua malattia autoimmune: "Mi fa male non riuscire più a mettere mia figlia sulle spalle"

"Fino a tre mesi fa mi mettevo mia figlia sulle spalle e andavamo dappertutto. Adesso non ce la faccio, e questo mi fa male". Costantino Vitaliano torna a "Verissimo" per parlare del suo grave problema di salute: una malattia autoimmune, che ha iniziato ad accettare solo recentemente.

"Da un momento all'altro è come se si fosse spento l'interruttore della mia vita, sto cercando di riaccenderlo e tornare a vedermi quello che ero" racconta l'ex tronista di "Uomini e donne", svelando di mettercela tutta soprattutto per la figlia: Ayla, nata dal rapporto con l'ex Elisa Mariani.

"Quando è con me non esiste altro. Mia mamma si è ammalata quando è nata mia figlia e oggi vedo mia mamma in lei", spiega Vitaliano. "Devo farcela per Ayla, devo esserci per lei".