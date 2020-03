Coronavirus, Carlo Calenda: "Non deve espandersi al Sud dove la sanità è fragile"

In collegamento con "Mattino Cinque" il leader di Azione, Carlo Calenda, parla dell’emergenza coronavirus che ha travolto il Paese. "Oggi siamo di fronte alla necessità di non far arrivare il numero dei casi a una soglia tale per cui poi è impossibile gestirla attraverso il sistema sanitario nazionale", dichiara il politico.

"Penso in particolare al Sud dove le strutture sanitarie sono più fragili", spiega Calenda che sottolinea l'importanza del "tema comunicazione" nella gestione dell'emergenza: "Starei molto attento ad avere una gestione veramente unificata, cosa che all’inizio non c’è stata, perché altrimenti si danno agli italiani messaggi contraddittori e non si capisce più nulla", conclude il leader di Azione.