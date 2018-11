Corona: “Sulla lite con la Blasi, Totti è d’accordo con me”

Non accennano a finire le polemiche intorno alla lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi del 25 ottobre scorso. Il confronto durissimo tra l’ex fotografo dei vip e la conduttrice del Grande Fratello è protagonista che negli studi di Verissimo, con Corona che svela un importante retroscena. “Sulla lite con Ilary, Francesco Totti è d’accordo con me” ha detto ai microfoni di una stupita Silvia Toffanin, che prontamente replica e specifica: “Questa è la tua verità”. “Non è la mia verità, è ciò che è successo, Francesco mi ha detto testualmente che sua moglie ha sbagliato. Ed è questo il motivo che mi ha spinto a scrivergli il famoso post di scuse su Instagram”. Non un appello per chiedere scusa ai tifosi della Roma, come qualcuno aveva sospettato: “Non ho paura di nessuno”.