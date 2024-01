Corinne Clery e l'amore: "La boutique è chiusa, amo solo me stessa"

"La boutique è chiusa, amo solo me stessa". Nel salotto di "Verissimo", l'attrice Corinne Clery traccia un bilancio del suo presente anche nella sfera dell'amore: "Ho sempre avuto delle responsabilità enormi verso gli altri perché mi preoccupo di tutti dalle amiche al tassista perfino", racconta in studio l'ex "Bond girl" della saga di "Agente 007". "Adesso vivo la adolescenza che non ho avuto e me la godo tutta", scandisce Clery che ricorda il suo primo matrimonio quando aveva 17 anni. "All'epoca ero combattuta tra la mia figlia e il primo amore della mia vita".

Corinne Clery ripercorre poi il legame interrotto con il figlio Alexander avuto giovanissima dalle nozze col produttore cinematografico Hubert Wayaffe. "Non ci parliamo da 6 anni ormai e io non l'ho più cercato", racconta l'attrice francese che dall'Honduras, durante l'"Isola dei Famosi" rivolse un messaggio al figlio. "Lo penso sempre".