Colin Farrell nei panni di "The Penguin": le nuove foto dal set della serie DC

Di cosa parla la serie "The Penguin"

Come ha spiegato da Empire Magazine "The Penguin è il prossimo capitolo della saga di The Batman, che porterà il mito di Gotham a livelli ancora più alti prima che il Pipistrello torni in attività". Gli eventi della serie partiranno da dopo quelli narrati nel film: "Gran parte del film ha visto il Batman di Robert Pattinson affrontare l'Enigmista di Paul Dano (mentre era invischiato negli affari della Catwoman di Zoë Kravitz), e ciò ha rappresentato una Gotham brulicante di cattivi - con Colin Farrell in un'interpretazione fin troppo breve del Pinguino." Il magazine ha aggiunto: "Il suo Oswald Cobblepot si è rivelato un vero e proprio personaggio di spicco, un mafioso saccente con grandi progetti sulla scena del crimine di Gotham, e ora sta per diventare il protagonista di una serie tutta sua".