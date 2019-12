Clizia Incorvaia al GfVip: "Francesco Sarcina teme che sveli i suoi segreti"

Sulle pagine di Grazia, Clizia Incorvaia ha confermato la sua presenza nella quarta edizione del "GfVip" L'influencer ha detto di non temere le critiche dell'ex Francesco Sarcina , contrario alla sua partecipazione: “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”.

La nuova edizione del reality di Canale 5 sarà condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione degli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Clizia spera che il programma possa essere una nuova opportunità per farla uscire da un periodo buio: "Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri".

Ha spiegato che dopo, la bufera mediatica della sua separazione dal leader de Le Vibrazioni, vuole farsi conoscere: “Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”. E poi ha spiegato la sua scelta: "Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio".

