Clara sulla sua situazione sentimentale: “Sono felice e innamorata”

"Sono sempre stata molto libera e ho avuto diverse storielle, alcune serie e altre meno serie. Ora sono felice e innamorata". Ospite per la prima volta a "Verissimo", Clara, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo, parla della propria situazione sentimentale.

"Jacopo, il mio ragazzo, mi ha visto sia nel mio punto più basso che in quello più alto", racconta la giovane cantautrice, ammettendo di aver pensato - qualche anno fa - di smettere con la musica. "Quando ho iniziato, avevo tante aspettative, ma vedevo che le persone non mi apprezzavano. A questo si aggiungevano le preoccupazioni economiche, perché vedevo che i soldi che avevo messo da parte come modella stavano finendo".

A stravolgere tutto, i social network: "A un certo punto credevo che fosse giusto che il canto rimanesse una passione. Poi però è arrivato il messaggio di Ivan Silvestrini (il regista di Mare Fuori, ndr) e le cose sono cambiate".