Ciro Immobile marito geloso a “Scherzi a parte”

La gelosia può diventare un vero problema per le coppie e lo sa bene Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio fu vittima di una gag di “Scherzi a parte”: la moglie Jessica finse, con la complicità della produzione, d’avere un corteggiatore segreto. A casa dei due iniziarono ad arrivare palloncini a forma di cuore, cartelloni con dedica e serenate sul pianerottolo.



Ciro iniziò fin da subito a preoccuparsi per tutte queste attenzioni dedicate da parte di un perfetto sconosciuto a Jessica. La preoccupazione iniziò a crescere giorno dopo giorno fino a quando, esasperato da questo sconosciuto, Immobile decise di chiamare la polizia. Qualcuno, però, proprio in quel momento suonò alla porta con un altro cartello con dedica. Questa volta la scritta era “Scherzi a parte”.