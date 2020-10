Cinghiali uccisi a Roma, le telecamere di "Striscia la Notizia" nel parco durante l'abbattimento

Le urla e le proteste di cittadini e animalisti, gli anestetici e poi la morte. "Striscia la Notizia" ha documentato l'abbattimento di sette cinghiali, avvenuto la sera del 16 ottobre scorso nel giardino Mario Moderni, in via della Cava Aurelia, a Roma. Gli animali, una mamma e i suoi cuccioli che avevano trovato rifugio nel parco, attirati dai rifiuti, sono stati prima narcotizzati dagli operatori giunti con la polizia provinciale e poi uccisi con una seconda iniezione: il tutto davanti a decine di persone indignate e infuriate che chiedevano di fermare la mattanza al grido di "assassini, assassini".

C'è anche chi ha cercato di scavalcare i cancelli del parco per impedire l'uccisione dei cinghiali, ma è stato fermato dagli agenti di polizia, intervenuti in gran numero per contenere le tensioni. L'inviato del programma, Jimmy Ghione, presente sul posto, ha anche telefonato all'onorevole Michela Vittoria Brambilla che aveva trovato una soluzione alternativa al problema: "Li avrebbe presi in carico la Leidaa e invece li hanno uccisi", ha dichiarato la deputata di Forza Italia.