L'ultima stagione di "Ciao Darwin": tutte le madri natura e i momenti più divertenti

La seconda puntata di questa stagione ha visto la sfida tra la categoria dei "Melodici" e quella dei "Trapper". In quella circostanza, a ricoprire il ruolo chiave del programma è stata la modella australiana Sara Shaw che, per uno strano gioco della sorte, è nata propria nella città di Darwin come rivelato sui social da Marco Salvati, sceneggiatore e autore di molti dei programmi televisivi condotti da Paolo Bonolis. "C’è profumo di nascita della vita, di bellezza, di meraviglia, di colei che tutto muove e tutto guida... Madre Natura - sono state le parole del conduttore nell'annunciarla -. Donna meravigliosa da te sgorgò il primo vagito, il vagito primigenio che scatenò la bellezza su questa terra. I miei occhi ti percorrono tutta e pensano... non posso dì che pensano, ma pensano tanto". Su di lei si sa poco, ma dal suo profilo Instagram emerge che Shaw è un'amante dei viaggi e della moda e che all'estero lavora per l'agenzia Merci Management, mentre in Italia per la Select Model, agenzia milanese che l'ha introdotta nel mondo dell'alta moda viste le sue misure perfette. È alta 1,78 m, occhi blu, 42 di scarpe e indossa la taglia xs.