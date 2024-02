"Ciao Darwin 9", il defilé di Alex Belli e Daniela Martani

I due capitano si giocano la sfida in passerella, sfilando per la categoria "in discoteca". Alex Belli sfoggia un pantalone abbinato a una giacca di pelle. "Molto rock, vestito in maniera torbida in tutta la sua mascolinità. Tutto di pelle", spiega Paolo Bonolis. Daniela Martani risponde per la squadra di "Ciao Darwin Story": "Risposta confettosa, quella di Daniela Martani - ha spiegato il conduttore -. Si propone in questa veste vagamente fanciullesca ed è pronta per una serata con questa abito fresco che nasconde il desiderio".

Daniela Martani, l'opinionista senza peli sulla lingua Daniela Martani, 50 anni, è nata il 18 maggio 1973 a Roma ed è una showgirl, attivista e conduttrice radiofonica. Nonostante fin dalla giovane età abbia sempre sognato di lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo, inizia la sua carriera come hostess di volo. Nel 2009 partecipa come concorrente della nona edizione del "Grande Fratello" e, sempre nello stesso anno, fa parte del cast della quarta edizione de "La fattoria". Lavoro come opinionista tv senza peli sulla lingua e come conduttrice radiofonica dal 2017. Nel 2021 torna come concorrente di un reality partecipando come naufraga a "L'Isola dei Famosi". Si è fatta notare anche per le sue posizioni estremiste e provocatorie su temi animalisti ed è stata anche criticata per le sue esternazioni sul Covid 19.