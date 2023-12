"Ciao Darwin 9", Cristina Quaranta e Soleil Sorge guidano la sfida tra Lavoratori e Influencer

La terza puntata di "Ciao Darwin 9" ha visto sfidarsi le categorie di Lavoratori e Influencer, squadre capitanate rispettivamente da Cristina Quaranta e Soleil Sorge.

Nello show-antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, andato in onda su Canale 5 venerdì 8 dicembre, le due squadre si sono sfidate affrontando tante prove, dai viaggi nel tempo alle canzoni, alle abilità in acqua.

“Noi lavoriamo sempre, 24 ore al giorno, e il nostro datore di lavoro è il più difficile che ci sia”, dice Soleil Sorge per presentare gli influencer. “Voi siete dei fake, vi fate le foto con i filtri”, risponde Cristina Quaranta per portare il pubblico dalla parte della sua squadra, i lavoratori. “Che ne sanno gli influencer del sacrificio e della fatica: il lavoro nobilita l’uomo”.

Chi è Cristina Quaranta

Nata nel 1972 a Roma, Cristina Quaranta inizia la sua carriera in tv grazie a Gianni Boncompagni, che la fa partecipare negli anni '90 a programmi come "Domenica In", "Non è la Rai" e "Bulli e Pupe". In seguito, diventa una celebre velina di "Striscia la Notizia", in coppia con Alessia Merz. Ha partecipato anche a "L'Isola dei Famosi" e a "Grande Fratello Vip", ma a "Ciao Darwin 9" è chiamata a capitanare la squadra dei lavoratori in quanto Quaranta non ha mai fatto mistero di aver fatto molti lavori oltre alla televisione, tra cui la cameriera in un ristorante di Milano.