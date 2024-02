"Ciao Darwin 9", Paolo Bonolis ringrazia Luca Laurenti: "Una storia che dura da 30 anni"

"Vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci", ha esordito Bonolis nel corso dell'ultima puntata dello show, in cui si sono sfidati le squadre di "Ciao Darwin Giovanni 8.7" contro quella di "Ciao Darwin Story", capitanate rispettivamente da Alex Belli e Daniela Martani. Poi Bonolis ha continuato il suo discorso: "Perdonatemi ma il ringraziamento più grande, al termine di una storia che è durata quasi trenta anni, va al maestro Luca Laurenti", afferma Bonolis stringendo la mano all'amico.

Ciao Darwin", i numeri di un pezzo di storia della tv

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi, ha regalato momenti iconici nell'arco delle nove edizioni andate in onda. Laa prima puntata è andata in onda il 3 ottobre 1998, l'ultima il 23 febbraio 2024, per un totale di 103 puntate. In quest'arco di tempo si sono alternati 9.390 concorrenti, che si sono contraddistinti per forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia. Sono invece 34 le Madri Natura che si sono alternate sulla scalinata del programma: sono le splendide depositarie del meccanismo della casualità, a cui si sono aggiunti anche 5 Padri Natura.