"Ciao Darwin 9", Orian Ichaki è la Madre Natura della puntata tra Trattorie e Stellati

Orian Ichaki è una modella e attrice, con un seguito di quasi 40 mila follower su Instagram. Figlia della terapista e numerologa Roital More e dell'imprenditore Guy Ichaki è nata e cresciuta a Herzliya , ma negli ultimi anni la modella si è trasferita in Italia dove vive e lavora a intermittenza. Insieme al fratello minore Ran possiede un marchio di gioielli che porta il loro nome, ma negli ultimi anni Orian si è fatta conoscere grazie alle campagne pubblicitarie per grandi brand a cui ha prestato il volto.

Orian Ichaki, chi sono i suoi ex famosi?

Non solo moda nella vita di Orian: infatti la modella, nonostante sia da pochi anni in Italia, è già abbastanza nota ai siti e giornali di gossip a causa dei suoi trascorsi sentimentali. Nel 2022 era fidanzata ufficialmente con il rapper e produttore Hell Raton, alias Manuel Zappadu. La coppia si era presentata alla premiere del film Black Panther: Wakanda Forever. Tuttavia la coppia è scoppiata e, a distanza di poco tempo, Ichaki è stata accostata a un altro volto della musica italiana: Federico Rossi, ex componente del duo Benji&Fede. Nonostante le voci insistenti di un flirt tra i due, l'estate scorsa fu proprio la modella a smentire la relazione alla stampa israeliana: "Hanno inventato delle voci su di me e Federico - aveva spiegato - ma io e lui siamo solo buoni amici. Dopo la diffusione della notizia, il mio profilo Instagram è esploso di commenti, Dio mi salvi. Quale nuova ragazza? Non c'è niente tra noi".