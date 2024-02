"Ciao Darwin 9", da Miss Darwin al miglior look: la premiazione dei Darwin di Donatello

Anche per questa edizione, ribattezzata "Giovanni 8.7" in riferimento al noto passo del Vangelo che dice: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra", il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti arriva nel momento della serata in cui si consegnano i "Darwin di Donatello".

"Questa sera vengono consegnati i Darwin di Donatello - ha spiegato Paolo Bonolis nel bel mezzo dell'ultima puntata di questa edizione -. Sono premi che verranno conferiti alle eccellenze di queste stagioni e vengono valutati da una commissione". Dal "miglior look" alla "miglior performance", queste le categorie in gara in questa particolarissima serata di gala. Paolo Bonolis, man mano, annuncia i vincitori delle diverse categorie e consegna i premi.

La prima categoria è il "miglior look" e ad aggiudicarsela è Gianluca Brunno. Il premio "faccia tosta", invece, viene assegnato alla miglior prestazione nelle prove di coraggio: lo conquista Giusy Di Fratta. "Un ringraziamento speciale voglio farlo a Paolo. Solo grazie a te sono riuscita a superare la prova, non pensavo di essere così coraggiosa", ha detto la concorrente ritirando il premio. A Lucrezia Mangilli il titolo di Miss Darwin. "Grazie mille a tutti. Ci tenevo a ringraziare la redazione di Ciao Darwin perché per me Ciao Darwin è stato un bellissimo trampolino di lancio", spiega la ragazza.