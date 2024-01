"Ciao Darwin 9", Elenoire Casalegno e Lavinia Abate protagoniste nel defilé tra Milf e Teen

Sotto lo sguardo di Padre Natura, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look. Per la categoria "Giorno", Elenoire Casalegno indossa per le Milf un elegante pantalone nero e un body trasparente. "Si muove come un leopardo stregando il pubblico maschile. Un sorriso destinato fin dalle prime ore della giornata a sedurre l'intraprendenza maschile, ricorda Achraf Hakimi", dice Bonolis riferendosi all'ex terzino dell'Inter, ora al Paris Saint Germain. La passione arcinota di Bonolis per i colori nerazzurri, infatti, è condivisa da Casalegno.

Lavinia Abate risponde sfilando in costume per la sezione della sfilata intitolata "Al mare": l'ex miss Italia ruba gli occhi del pubblico grazie al suo incedere elegante, impreziosito dal vistoso cappello e all'occhiale da sole che conferiscono al suo outfit un pizzico di mistero.

"Ciao Darwin 9", Elenoire Casalegno e Lavinia Abate madrine della sfida "Milf" contro "Teen"

Le due capitane del sesto appuntamento di "Ciao Darwin 9" sono Elenoire Casalegno e Lavinia Abate. La prima, paladina della categoria delle Milf ha 47 anni, essendo nata a Savona il 28 maggio 1976. Dopo aver compiuto i diciotto anni si è trasferita a Ravenna, per poi iniziare la carriera da modella. Le sfilate sono state per lei un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo dove è approdata in tv come conduttrice e attrice. Nel 1999 ha avuto una figlia, Swami Anaclerio, dalla relazione con DJ Ringo, mentre nel 2014 ha sposato Sebastiano Lombardi, da cui ha annunciato la separazione nel 2017. "Essere Milf non è una condizione - spiega Casalegno nel corso della serata -, ma è un dato di fatto. Siamo consapevoli del tempo e non vi vogliamo imitare. Non vogliamo tornare indietro. Guardateci bene e imparate perché le prossime sarete voi".

Lavinia Abate è nata a Roma il 24 marzo 2004 e ha 19 anni. È una modella e nel 2022 è stata incoronata Miss Italia: il trionfo nello storico concorso di bellezza le ha aperto le porte della televisione dove ha iniziato a lavorare negli ultimi due anni. "Noi non abbiamo bisogno di vestirci stravaganti per far vedere che siamo delle belle ragazze, belle e intelligenti"