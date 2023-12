"Ciao Darwin 9", Sarah Shaw è la Madre Natura della seconda puntata

Dopo l'ingresso di Aleksandra Korotkaia che ha riscosso un vasto successo tra il pubblico, la seconda puntata di "Ciao Darwin 9", in onda venerdì 1 dicembre in prima serata su Canale 5, vede l'ingresso di Sarah Shaw nei panni dell'acclamatissima Madre Natura. La modella australiana di Darwin, scende l'iconica scalinata della trasmissione e viene raggiunta dal conduttore. "La ringrazio per essere intervenuta per dare un lustro estetico a questa trasmissione che altrimenti sarebbe mancato", continua Paolo Bonolis poco prima di essere sorpreso dal primo ingresso di Luca Laurenti in studio.

Nella seconda puntata del più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, continua il divertente viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell'uomo e della donna del Terzo Millennio: questa settimana le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie saranno Melodici e Trapper. A capitanare le due squadre, rispettivamente, due rappresentanti delle rispettive categorie: Sal Da Vinci e Grido.