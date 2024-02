"Ciao Darwin 9", Madre Natura e Padre Natura entrano insieme per l'ultima puntata

Personal trainer e lifestyle coach, Lukasz Zarazowski è nato a Varsavia, Polonia ed è stato tra i finalisti di Mister Polonia nel 2017 dove ha iniziato a lavorare prima come modello e poi come attore.

Madre Natura, chi è la modella dell'ultima puntata

Anche la modella che ricopre il ruolo di Madre Natura è stata già ospite della trasmissione in questa stagione. Si tratta di Orian Ichaki, modella e attrice nata a Herzliya, in Isreale, che spesso e volentieri vive e lavora in Italia. La modella ha ricoperto il ruolo di Madre Natura durante le sfide Cornuti contro Amanti e Stellati contro Trattorie. Con quasi 40 mila follower su Instagram, è figlia della terapista Roital More e dell'imprenditore Guy Ichaki. Diventa conosciuta in Europa grazie a delle campagne pubblicitarie per importanti brand di moda, di cui è stata testimonial. Inoltre gestisce un marchio di gioielli insieme al fratello Ran.