"Ciao Darwin" 9, l'ingresso di Madre Natura Aleksandra Korotkaia

Nella prima puntata di "Ciao Darwin 9 - Giovanni 8.7", Paolo Bonolis accoglie la prima Madre Natura di questa edizione, la modella russa Aleksandra Korotkaia. Tra gli applausi del pubblico, pronto ad accogliere uno dei momenti più attesi di ogni puntata del programma, il conduttore ha presentato così la modella: "Cosa siamo tutti quanti noi? Noi ci dimentichiamo della nostra vera madre, ci dimentichiamo della nostra vera madre e questo è l'unica trasmissione che le concede uno spazio a lei che tutto muove e tutto può: Madre Natura".



Nella prima puntata della trasmissione, si sfidano le categorie umane degli Angeli, capitanati da Elena Santarelli, contro i Demoni, guidati da Malena: anche loro hanno assistito alla discesa della modella russa dall'iconica scalinata della trasmissione e viene raggiunta dal conduttore. "La ringrazio per essere intervenuta per dare un lustro estetico a questa trasmissione che altrimenti sarebbe mancato", continua Paolo Bonolis poco prima di essere sorpreso dal primo ingresso di Luca Laurenti in studio.