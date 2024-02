"Ciao Darwin 9", chi è la Madre Natura dell'ottava puntata

Modella e attrice israeliana, Orian Ichaki ha un seguito di oltre 50 mila follower su Instagram, gli ultimi 10 mila ottenuti proprio dopo la sua prima apparizione nella scorsa puntata dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Figlia della terapista e numerologa Roital More e dell'imprenditore Guy Ichaki, Orian è nata e cresciuta a Herzliya , ma negli ultimi anni si è trasferita nel nostro Paese dove lavora e vive. Tra le sue attività c'è anche quella di gestire con il fratello minore Ran un marchio di gioielli che porta il loro nome, ma negli ultimi anni Orian si è fatta conoscere grazie alle campagne pubblicitarie per grandi brand a cui ha prestato il volto.

Orian Ichaki, chi sono i suoi ex famosi?

La modella non è conosciuta, però, solo per le sue attività lavorative. Infatti, era già molto nota da siti e giornali di gossip grazie alle sue frequentazioni. Due anni fa era stata presentata dalla stampa rosa come la fidanzata ufficiale del rapper e produttore Hell Raton, alias Manuel Zappadu.



La coppia si era presentata alla premiere del film Black Panther: Wakanda Forever. Tuttavia, i due si sono lasciati subito dopo e Orian è stata accostata a un altro volto della musica italiana: Federico Rossi, ex componente del duo Benji&Fede. Nonostante le voci insistenti di un flirt tra i due, l'estate scorsa fu proprio la modella a smentire la relazione alla stampa israeliana: "Hanno inventato delle voci su di me e Federico - aveva spiegato - ma io e lui siamo solo buoni amici. Dopo la diffusione della notizia, il mio profilo Instagram è esploso di commenti, Dio mi salvi. Quale nuova ragazza? Non c'è niente tra noi".