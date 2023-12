"Ciao Darwin 9", Andreea Sasu è la Madre Natura nella quarta puntata

Dopo aver calcato il palco del programma di Paolo Bonolis la modella nata in Romania ha interpretato il ruolo di "colei che tutto muove e tutto puote" anche nella serata in cui si sono sfidati i sostenitori di "Scienza" e "Occulto"

Dopo averla vista nella terza puntata Andreea Sasu è Madre Natura anche nel quarto appuntamento con "Ciao Darwin 9", in onda venerdì 15 dicembre in prima serata su Canale 5. La modella nata in Romania il 27 marzo 1991, è tornata a scendere le scale dello show antropologico più divertente della televisione nella serata che ha visto affrontarsi i sostenitori della "Scienza" contro quelli dell'"Occulto": Sasu era stata acclamata dal pubblico già nella terza puntata di settimana scorsa, in cui si sfidavano le categorie dei "Lavoratori" e quella degli "Influencer".

Chi è la Madre Natura della terza puntata di "Ciao Darwin 9" Bellezza dalle curve mozzafiato, Andreea Sasu è arrivata in Italia dopo aver lasciato più di venti anni fa la Romania. La sua scelta di trasferirsi a Milano per seguire il sogno di lavorare come modella si è realizzato, sfilando per importanti brand, vestendo gli abiti dei migliori stilisti e posando per fotografi di fama internazionale. Non solo. La ragazza, infatti, ha avuto modo di fare qualche apparizione anche in televisione: è infatti conosciuta dal grande pubblico anche per aver partecipato alla prima edizione di del programma "Temptation Island".