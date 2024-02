"Ciao Darwin 9", Alex Belli e Anna Pettinelli sfilano nella puntata tra "Cornuti" e "Amanti"

Sotto lo sguardo di Orian Ichaki, la modella israeliana che ha vestito i panni dell'iconica Madre Natura nelle ultime due puntate, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look. Per la categoria "sera", Alex Belli sfila per la categoria degli "Amanti". "Elegante, fiero con la barba e il sorriso. E il desiderio di qualunque donna. Il suo vestito è particolarmente elegante, uno smoking adatta alla sua fisicità", spiega Paolo Bonolis commentando l'incedere sicuro e affascinante del marito di Delia Duran.

Anna Pettinelli affronta la passerella per la sua squadra dei Cornuti con il look "una sera in discoteca". Il conduttore descrive così l'outfit dell'insegnante di "Amici": "Anna Pettinelli propone se stessa in questo pantalone policromo e si avvinghia come un cobra letale". Nonostante abbia rappresentato con assoluta ironia la capo squadra dei Cornuti Anna Pettinelli, ospite a "Verissimo" ha raccontato proprio nelle ultime settimane alcune novità sulla sua vita sentimentale. Al programma di Silvia Toffanin, Pettinelli ha parlato della sua nuova relazione con Giuseppe, un cuoco con cui ha iniziato una relazione dopo la fine della sua storia con Stefano Macchi nel 2022.