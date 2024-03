Chiara Ferragni, il professore Gian Mario Anselmi: "La sua narrazione ha radici letterarie"

La comunicazione di Chiara Ferragni è vincente. Lo sostiene Gian Mario Anselmi, storico della letteratura e docente di letteratura italiana all'Università di Bologna. Ospite in studio a "Pomeriggio Cinque" Anselmi dice la sua sul "metodo" Ferragni e afferma: "Ha giocato molto la carta della narrazione con radici letterarie, lei non mette a casaccio i figli e le cose, come tutti pensano, c'è una struttura di narrazione che va per la maggiore e si lega a un genere letterario importantissimo che è l'autobiografia".

Per questo motivo Chiara Ferragni si distinguerebbe da tutte le altre influencer e grazie a questo suo modo di comunicare avrebbe convinto 29 milioni di follower. La tesi di Anselmi, però, è criticata in studio nella puntata in onda il 6 marzo, ma il professore è convinto della sua tesi e aggiunge: "Chiara Ferragni ha proposto un nuovo modello definitivo di bellezza italiana", conclude.

Intanto non si hanno particolari aggiornamenti sulla influencer che avrebbe passato la maggior parte della giornata di oggi in casa. Lo fa sapere l'inviato del programma condotto da Myrta Merlino, Michel Dessì, che dichiara: "La Ferragni oggi ha pubblicato delle storie Instagram un po' farlocche perché sarebbero di ieri. Solo adesso è uscita di casa, ma io non ho potuto seguirla. Sembrerebbe pronta a lasciare il Paese per qualche giorno", conclude il giornalista.