L'anno nero di Chiara Ferragni: dal pandoro gate alla rottura con Fedez

Nenche un mese più tardi, la crisi mediatica e imprenditoriale si trasforma in una crisi sentimentale. Le voci sulla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni continuano a rincorrersi, fino a quando sono i diretti interessati a confermare. Nel corso della puntata di "Pomeriggio Cinque" del 26 febbraio Chiara Ferragni si limita a dire: "Non ho nulla da dire, mi spiace. Mi lasciate andare dalla psicologa?". Poi, alla domanda dell'inviato Michel Dessì che le chiedeva come stesse, l'imprenditrice digitale ha risposto: "È un momento doloroso". Qualche giorno prima, sempre a "Pomeriggio Cinque" Fedez rispondeva così alle domande del giornalista di "Pomeriggio Cinque": "Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito... Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento".