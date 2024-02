Chiara Ferragni a "Pomeriggio Cinque": "È un momento doloroso"

Una volta scesa dall'auto, Chiara Ferragni con un cappuccio che la riparava dalla pioggia e dall'occhio indiscreto dalle telecamere ha provato a liquidare inizialmente il giornalista Michel Dessì: "Non ho nulla da dire, mi spiace. Mi lasciate andare dalla psicologa?", ha esordito l'influencer. Poi, alla domanda dell'inviato: "Posso chiederle come sta?", Chiara ha replicato: "È un momento doloroso", lasciando intendere che, in effetti, la situazione è effettivamente delicata. Si tratta della prima conferma diretta da parte di Chiara Ferragni che, finora, non si era ancora esposta sulle voci di una presunta rottura con il marito Fedez, né nella sua intervista al Corriere della Sera di sabato, né sui propri canali social.

Fedez a "Pomeriggio Cinque" sulla crisi con Chiara Ferragni: "Ora penso ai miei figli" Qualche giorno prima, sempre a "Pomeriggio Cinque" Fedez rispondeva così alle domande del giornalista di "Pomeriggio Cinque": "Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si

comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?". "Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito.... come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento", ha detto Fedez.

Fedez ha lasciato l'appartamento a Citylife Era stato proprio "Pomeriggio Cinque" a riportare lo scoop dell'abbandono del tetto coniugale da parte di Fedez domenica sera, a seguito dell’ennesima lite. Da qualche giorno il rapper quindi non vive più nell'attico di Citylife che condivideva con la moglie e i due figli Leone e Vittoria. A confermare che la crisi è pesante erano state le parole della mamma del rapper Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che raggiunta da Adnkronos ha commentato: "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene". Dal Sanremo 2023 nulla è stato più come prima: i rapporti tra moglie e marito hanno cominciato a incrinarsi e, nonostante i ripetuti tentativi di ricucire e di apparire sereni davanti ai flash, le voci di separazione si sono fatte via via più insistenti.

Tutti gli indizi social della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni Che nelle ultime settimane la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez fosse arrivata a un bivio appariva evidente: weekend separati (lei in vacanza ora con i figli, le sorelle, gli amici ma mai con Fedez), viaggi solitari (lui a Miami ci è andato con l’assistente e non con la moglie), nessun post di coppia (che all’inizio era apparsa come una strategia volta e tenere distinti gli affari personali dei due), niente uscite mondane (neppure alla scuola dei figli non si sono più visti insieme ad accompagnare Leone e Vittoria). Vero è che c’è stato lo scandalo del Pandoro-gate che ha stravolto la vita di Chiara e di conseguenza anche il rapporto con il marito. Le tensioni per le indagini giudiziarie hanno dato ulteriori motivi di litigi. Fino appunto all’ennesimo scontro domenica che ha spinto Fedez a lasciare casa.

La madre di Fedez: "Ci auguriamo che tutto vada bene" Fedez ha la bocca cucita mentre Chiara Ferragni pubblica una storia in cui si allena e fa pilates. Se i diretti interessati non confermano o smentiscono la separazione, la madre e manager del rapper, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana ad Adnkronos conferma che la crisi è reale: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla", ha detto Tatiana. "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene", è l'auspicio della mamma di Fedez che spera che anche questa volta il figlio e la nuora possano superare le incomprensioni e tornare insieme.