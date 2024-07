Vacanze rovinate per Caterina Balivo, in viaggio con i figli a Barcellona. Questa notte alcuni ladri si sono infatti introdotti nella sua casa in zona Parioli a Roma, entrando da una porta finestra, e hanno portato via orologi di pregio e borse di lusso. Il valore del bottino è ancora da quantificare. Per garantirsi la fuga i malviventi avevano bloccato la porta d'ingresso dall'interno.