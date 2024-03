Carolyn Smith e la malattia: "Tengo a bada il tumore con un nuovo percorso oncologico"

Nel salotto di "Verissimo" la coreografa Carolyn Smith racconta come sta affrontando la lotta contro il tumore al seno, una battaglia che di recente si è complicata. "Sono sempre positiva in ogni cosa che faccio però il 2023 è stato molto duro", confida l'ex ballerina inglese. Da quando, nove anni fa, le fu diagnosticata la patologia, Smith si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia, l'ultimo tuttavia si è rivelato il "più tossico". "Devo farla ogni tre settimana per tenere a bada il tumore e questa sarà la mia vita finché la ricerca non troverà qualcos'altro", afferma.

Nel salotto del talk show di Canale 5, Carolyn Smith parla di resistenza nelle terapie per combattere il tumore anche se ogni tanto "ci sono complicazioni". "Ho intrapreso un nuovo percorso oncologico e dopo cinque appuntamenti hanno iniziato a farmi iniezioni per proteggere il midollo osseo. Con la prima puntura sono andata ko per dieci giorni, adesso sto provando a ridurre il malessere a 2-3 giorni", racconta l'insegnante di danza.