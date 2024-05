Dopo tanti rumor arriva la conferma: Carlo Conti è il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 e 2026.

Dopo che Amadeus ha deciso di fermarsi, per i prossimi due anni sarà infatti al timone del Festival della Canzone italiana. La sua quarta volta, dopo le tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Ha firmato un contratto biennale: "Il direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità", si legge in una nota.