Capodanno davanti alla tv: la programmazione delle Reti Mediaset

Si avvicina la fine del 2018 e l'inizio del 2019. E tra un veglione, un brindisi e un festeggiamento, i giorni di festa si possono passare anche davanti alla tv per qualche ora di serenità. Le reti Mediaset (generaliste, tematiche e pay) offrono una ampia scelta, che va dallo spettacolo di fine anno su Canale 5 ai grandi film, passando per maratone a tutto divertimento. Scopri la programmazione completa .

CANALE 5

DOMENICA 30 DICEMBRE - PRIMA SERATA

“VICTORIA” Speciale natalizio della serie di culto ispirata alla vita della Regina Victoria.



LUNEDÌ 31 DICEMBRE - PRIMA SERATA

“CAPODANNO IN MUSICA”

Anche quest’anno Federica Panicucci è la padrona di casa dell’appuntamento che conclude il 2018 dalla Piazza della Prefettura di Bari. Sul palco si alternano artisti di primissimo piano: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. L’evento è promosso da RadioMediaset, in partnership con Radionorba.



ITALIA 1

DOMENICA 30, PRIMA SERATA

“VERY BIG SHOW”

Meglio di dello spettacolo di Andrea Pucci.



LUNEDÌ 31 DICEMBRE - DALLE ORE 19.30

MARATONA “TIME”

"The Time Machine", "In Time", "Questione di tempo"



MARTEDÌ 1° GENNAIO - DALLE ORE 19.30

“HIT ON ICE”

Da Courmayeur, il classico appuntamento con il pattinaggio sul ghiaccio condotto da Guido Bagatta e Monica Bertini. Quest’anno, i protagonisti internazionali danzano sulle note dei grandi successi del 2018.



SABATO 5 - ORE 14.30

“PASSION GALA”

Esibizione delle più grandi star del pattinaggio di figura, con Carolina Kostner, Shoma Uno, Evgenia Tarasova & Vladimir Morozov, Anna Cappellini & Luca Lanotte, Wakaba Higuchi, Nicole Della Monica & Matteo Guarise, Elizaveta Tuktamisheva, Daniel Grassl, Serafima Sakhanovich, Liza Nugumanova, Jason Graetz.



RETE 4

FINO AL 6 GENNAIO - ACCESS PRIME-TIME

“STASERA ITALIA”

Con Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili.



1 GENNAIO - PRIMA SERATA

“IL SEGRETO”, “UNA VITA”



2 GENNAIO - PRIMA SERATA

“CR4 - LA REPUBBLICA DELLE DONNE”



LUNEDÌ 31 DICEMBRE - PRIMA SERATA

SERATA “LA GRANDE STORIA DI PEPA”



DOMENICA 6 GENNAIO - PRIMA SERATA

"Lui è peggio di me" (80° compleanno di Adriano Celentano)