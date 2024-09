Boing festeggia 20 anni con il "Buon compleanno Boing Tour"

Il “Buon Compleanno Boing Tour” è incentrato su attività in field grazie alla presenza del gigantesco truck all’interno del quale, in totale sicurezza, i bambini potranno portare a termine varie challenge e conquistare il titolo di “Super Fan di Boing”! Tutte le attività ruoteranno intorno all’universo Boing con l’allestimento di cinque aree tematiche dove vivere esperienze uniche in compagnia di alcuni degli show più seguiti del canale. L’esperienza in compagnia di Bo e Bobo sarà all’insegna di proiezioni luminose che inviteranno i bambini a muoversi in base alle immagini che appariranno sul pavimento; l’area Craig sarà caratterizzata da un "bosco" pieno di misteri da risolvere e oggetti da cercare; nella stanza di Gumball i bambini avranno la possibilità di giocare a nascondino con i Watterson e rintracciare i personaggi della serie attraverso un gioco di realtà aumentata; nella sezione "Teen Titans Go" spazio a prove di agilità e destrezza in compagnia degli eroi di Jump City; mentre nella zona LEGO® DreamZzz™, i bambini dovranno mettere alla prova i loro ricordi affrontando un gioco di memory con carte magnetiche. Fermata finale al corner foto per lo scatto da inserire nel "certificato" ufficiale e portare a casa un ricordo indelebile della giornata!