Can Yaman: "Innamorato del mio lavoro, sono single e perfezionista"

Bello, bravo, brillante e intelligente. Can Yaman non è solo un sex symbol e uno dei personaggi più amati del momento: l' attore turco racconta il suo passato a "Verissimo" , sfoderando un italiano perfetto , imparato al liceo italiano frequentato in Turchia , grazie alle borse di studio che è riuscito ad ottenere. "Ero il migliore della scuola, ero portato per le lingue", spiega il protagonista della serie tv DayDreamer .

L 'infanzia "complicata" , per via dei problemi economici avuti dalla famiglia, non gli ha impedito di laurearsi in giurisprudenza e iniziare a lavorare in uno studio come avvocato. Una carriera che però non faceva per lui: "Io sono iperattivo e perfezionista , mi annoiavo, ora amo il lavoro che faccio".

Al momento Can è single , ma gli piacerebbe avere una relazione: "Queste però - dice - non sono cose che si possono pianificare". Il futuro? "A me piace non sapere, non penso, agisco e mi lascio sorprendere, è il bello di fare l'attore", prosegue il divo turco che però una cosa la anticipa. "Ho visto a Roma Ferzan Ozpetek - rivela Yaman - e c'è la volontà di fare un film assieme, ma di più non si può dire".