C’è Posta per Te, Maria De Filippi dà dello "st***o" a un ospite

Nella quarta puntata di "C’è Posta per Te" si torna a parlare di tradimenti. Ernesto infatti si rivolge a Maria De Filippi per chiedere perdono alla moglie Licia che ha tradito per molto tempo prima di essere scoperto e cacciato di casa. "Ti ho tradito ma non ho smesso di amarti", dice l’uomo in lacrime che ha riportato la fede alla moglie. "Io l’ho portata per sedici anni, lui la porta da quindici giorni", replica Licia giustamente ferita dai comportamenti del marito. Maria interviene per cercare di mediare: "Sinceramente mi sembra pentito dalla prima volta che l’ho visto, gli puoi dire 'sei lo str***o dell'anno', ma se lo ami ancora perché ti devi far del male? Non devi scegliere cosa è giusto 'ufficialmente', ma cosa è giusto per te. Non rovinarti la vita solo perché per qualcun altro non è giusto". Licia accetta quindi di aprire la busta e riabbracciare Ernesto con la De Filippi che chiosa con una raccomandazione rivolta all’uomo: "Mi raccomando, non andare più a montare caldaie".