"C'è posta per te", Sandro ringrazia la moglie con l'aiuto di Raoul Bova

L'uomo vuole chiedere scusa per non essere stato forte come avrebbe dovuto durante la malattia del figlio, morto a 15 anni

Dopo Michele Morrone, un altro attore è stato protagonista della puntata di sabato 3 febbraio di "C'è posta per te": Raoul Bova, chiamato da un marito innamorato, Sandro, intenzionato a chiedere scusa alla moglie per non essere stato forte come avrebbe dovuto durante la malattia del figlio, scomparso a 15 anni.

"Ti risposerei mille volte. Sei sempre nei miei pensieri, e questa sera, per dimostrartelo, voglio regalarti questa meraviglia", inizia l'uomo, prima di lasciare spazio alla voce di Maria De Filippi e alla sorpresa che ha preparato.

Ultimo tassello è, per l'appunto, l'ingresso in studio dell'attore, visibilmente emozionato: "Vostro figlio Amedeo era un appassionato di stelle e mi è venuta in mente l'idea di una stella. Credo che lui, ora, sia una di quelle".