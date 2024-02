"C'è posta per te", Mariagrazia e Raffaella incontrano il padre naturale dopo 50 anni

A "C'è posta per te", il people show di Maria De Filippi, va in scena la storia di Mariagrazia e di Raffaella che scrivono al programma per rintracciare il loro padre naturale. Le due sorelle, 51 e 50 anni, sono state abbandonate dall'uomo che da anni vive in Svizzera. "Siamo qui per chiudere un cerchio", dicono le due donne cresciute dalla madre e dal nuovo compagno che negli anni hanno riconosciuto come un padre effettivo. "Per anni ho aspettato di ricevere un lettera da un postino sperando che mi cercasse e alla fine lo abbiamo fatto noi", afferma Mariagrazia.

"Come si sente ad aver cresciuto quattro figli pur sapendo di averne già due senza mai averli cercati?", si domandano Mariagrazia e Raffaella quando apprendono che l'uomo negli anni si è ricostruito una famiglia. "Se avessi trovato il modo vi avrei cercate e anche i miei figli hanno più volte chiesto di voi", si giustifica il padre ma le due sorelle ribattono che, nell'era dei social, il modo c'era e bastava la volontà. Renato si dice pronto a incontrarle.