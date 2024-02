"C'è posta per te", Michele Morrone sorprende Marta e le regala il copione del suo film

Il mittente è il padre della ragazza, intenzionato a chiederle scusa per non esserle stato accanto quanto avrebbe voluto dopo la morte della madre

Michele Morrone è tra gli ospiti della puntata di sabato 3 febbraio di "C'è posta per te". L'attore è stato chiamato da un padre di famiglia, Sergio, desideroso di fare una sorpresa alla figlia Marta e di chiederle scusa per non esserle stato accanto quanto avrebbe voluto dopo la morte della madre.

"Da quando lei non c'è più mi sento inadeguato, ho sempre paura di sbagliare con te e tua sorella", spiega l'uomo, visibilmente emozionato. "Ti chiedo scusa per avervi magari trascurato e non abbracciato abbastanza in quel periodo, ero troppo concentrato sulla mamma".

"Mi sono molto affezionato alla tua storia, anche la mia è simile", subentra l'interprete milanese, specificando di vedere solo ogni tanto i propri bambini, visto che abitano in Libano. "Sono qui perché mi fa piacere conoscerti e mi piacerebbe regalarti qualcosa, che a me ha portato molta fortuna", continua Morrone, donando alla ragazza il copione del suo film.