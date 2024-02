"C'è posta per te", Matteo Berrettini aiuta Debora a sorprendere la sorella Denise

Matteo Berrettini è tra gli ospiti della puntata del 17 febbraio di "C'è posta per te", chiamato da Debora per fare una sorpresa alla sorella Denise, a cui - a soli 28 anni - è venuto a mancare il fidanzato.

"La nostra vita è sempre stata legata da un filo. Però, nel tuo momento peggiore, io non ho potuto starti vicino come avrei voluto e dovuto. Per questo, mi sento in colpa", esordisce la ragazza, facendo subito commuovere la sorella. "Tu sei il mio cuore e la parte più bella di me".

"Ti stimo tantissimo: affrontare ciò che stai affrontando tu, a testa alta, non è facile", le fa eco poco dopo il campione di tennis, prima di regalare a Denise la propria racchetta.