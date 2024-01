"C'è posta per te", Martina chiede aiuto a Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con suo padre e con la sua nuova moglie

Dopo la separazione dei genitori, il papà va in Germania per lavoro e la ragazza viene separata dalla sorella all'età di tre anni

A "C'è posta per te", il people show di Maria De Filippi, va in scena la storia di Martina che tenta di recuperare il rapporto con il papà Domenico e la nuova moglie Debora. Dopo la separazione dei genitori, il papà si trasferisce in Germania per lavoro e la ragazza, che resta a Trapani, viene separata dalla sorella all'età di soli tre anni. Il padre torna in Italia circa tre volte l'anno ma tutto cambia quando conosce Debora. I due, che si sono incontrati grazie a Martina, si sposano senza dire nulla alla famiglia e le figlie apprendono la notizia solo da Facebook. Domenico e Debora formano presto famiglia e tornano a Trapani nel 2019 ma dopo una brutta lite con Martina decidono di allontanarla.

"Ciao papà, sono qui questa sera per dirti che mi dispiace e che mi manchi. So di aver sbagliato tanto ma tu lo sai, io non sono una cattiva ragazza, ne ho passate davvero tante. Da quando sono diventata mamma la mia bambina riesce a farmi stare bene e a darmi tutto l'amore, ma sento la tua mancanza. Vorrei poter tornare ad avere una famiglia anche insieme a te Debora" dice Martina riferendosi al papà e alla sua nuova moglie.

Al di là della busta Domenico resta scettico sulle buone intenzioni della figlia che in passato, confida a Maria De Filippi, ha provato anche a mettergli le mani addosso. "Non so che dire, in questi anni sono stato bene. Se apro la busta già so che lei continuerà a fare quello che vuole e i litigi non si fermeranno" commenta il padre mentre Maria cerca di farlo ragionare. "Non voglio permettermi di dirti che potevi trovare lavoro a Trapani e stare vicino a tua figlia o darle un'educazione - prosegue la conduttrice - la rabbia che ha Martina è dovuta a come è cresciuta".

"È mia figlia lo so - risponde Domenico - ma la mia paura è che continueremo a litigare difronte ai no che le dirò. Ne ho passate molte con lei, non voglio farlo ancora". Maria De Filippi prova ancora una volta a spiegare all'uomo che "Martina non è altro che il frutto del matrimonio tra lui e la sua ex moglie e che non può essere trattata come un oggetto da chiudere in un cassetto". Dopo essersi scusata ancora una volta e aver pregato suo papà di perdonarla, Martina è ormai certa della decisione che prenderà Domenico. Sul finale il padre chiede di aprire la busta e riabbracciare sua figlia. "Mi spiace se ti ho sgridato" dice in conclusione Maria De Filippi a Domenico.