"C'è posta per te", madre ex alcolizzata chiede scusa al figlio: "Non volevo farti del male"

Tra le storie più emozionanti della puntata di sabato nove marzo di "C'è posta per te", c'è sicuramente quella di Sandra, un'ex alcolizzata che chiede aiuto al people show di Maria De Filippi per cercare di ricucire il legame con il figlio Loris, con cui non parla da circa tre anni, da quando l'ha estromesso dalla gestione della sua pensione.

"La mamma è cambiata, è una brava mamma e una brava nonna, per quello che riesce a fare", inizia Micaela, la figlia della donna, che l'ha accompagnata per l'occasione. "So che abbiamo vissuto momenti molto difficili, ma tutti sbagliano nella vita e credo sia giusto anche dare una seconda possibilità".

"Amore, ti voglio bene e ti chiedo scusa. Tre anni sono tanti: quello che ho fatto, l'ho fatto senza cattiveria, non volevo farti del male", le fa eco Sandra, aggiungendo di sentire la mancanza del figlio in ogni occasione.

"Sarei disposto ad accettarle di nuovo nella mia vita, ma vorrei anche dire basta alle bugie e alle cose di nascosto. Un rapporto limpido, come dovrebbe essere il rapporto di una famiglia", risponde Loris, accettando di aprire la busta e incontrare sia la madre sia la sorella.