"C'è posta per te", Salvo esprime il suo affetto alla madre con l'aiuto di Lorella Cuccarini

Il ragazzo è dispiaciuto per non averla supportata abbastanza quando le hanno diagnosticato un tumore al seno

Oltre a Massimiliano Caiazzo, anche Lorella Cuccarini è ospite della puntata del 2 marzo di "C'è posta per te". L'insegnante di canto ad "Amici" aiuta Salvo a esprimere il suo affetto alla madre Maddalena: un amore, il loro, viscerale più forte anche della malattia. Dal giorno in cui alla donna fu diagnosticato un tumore al seno il ragazzo, spesso lontano da casa per motivi lavorativi, sente di non esserle stato abbastanza vicino come avrebbe voluto.

"Mi sono sentito sopraffare dal terrore di perderla", dice Salvo rammaricato anche dal fatto che spesso, durante le trasferte di lavoro, si chiudeva nella camera d'albergo a piangere ma quando poi sentiva la madre al telefono riusciva solo a dire frasi di circostanza. "Oltre a essere mia madre, sei la mia migliore amica. Ti chiedo scusa perché nel momento più difficile della tua vita non sono riuscito a essere nè cerotto nè garza nè sostegno", spiega.

Dopo la lettera di rito, Lorella Cuccarini entra in studio e con Maddalena scatta un lungo abbraccio. "Questa storia è un concentrato di amore", esordisce l'insegnante di "Amici" che loda Salvo per le sue parole attraverso le quali ha dimostrato di essersi comportato da adulto e lo invita quindi a non considerarsi "piccolo". "Non è facile affrontare una notizia così difficile, metabolizzare il dolore e la frustrazione di fronte a qualcosa che non si può cambiare, però anche con queste esperienze si cresce", dice. Cuccarini a quel punto consegna una bustina a Maddalena, che da ormai è guarita, contenente un viaggio per tutta la famiglia. A quel punto Maria De Filippi apre la busta e mamma e figlio possono abbracciarsi.