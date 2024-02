"C'è posta per te", Il Volo è la sorpresa di Lorenza e Orazio alla madre Anna

Il Volo è tra gli ospiti nella sesta puntata di "C'è posta per te" 2024, chiamato dai fratelli Lorenza e Orazio per fare una sorpresa alla madre Anna. Da quanto è venuto a mancare il marito Franco quando aveva 61 anni, la donna non riesce più a sorridere come un tempo e spesso manifesta la mancanza dell'amore della sua vita, conosciuto quando avevano rispettivamente 18 e 15 anni. Non si sono mai lasciati: Franco lavorava di notte come netturbino e ogni volta che tornava dal turno suonava il clacson, lei scendeva e insieme andavano a comprare il pane fresco.

"Mamma, ti chiedo scusa se non sono riuscito a colmare il vuoto lasciato da papà. Ti fai assalire dal senso di colpa perché lui non c'è più. Però anche se sono diventato padre e nonno, sento che ho ancora bisogno di te oggi come ieri", spiega Orazio, facendo commuovere Anna. "Abbiamo bisogno di una mamma", gli fa eco Lorenza.

Un video messaggio di incoraggiamento arriva poi dai nipoti che rivogliono la loro "nonna power". Nella lettera alla madre Lorenza e Orazio evocano poi Il Volo considerati da Anna come nipoti "acquisiti". Ed ecco che il trio canoro scende dalla scalinata e abbracciandoli la donna esclama: "Siete come nipoti per me, tutti e tre belli".

Il Volo strappa la promessa ad Anna di tornare a sorridere poi le fa un doppio regalo: un borsone da viaggio e un pass a un loro concerto in Italia o all'estero. Arriva infine l'apertura della busta da parte di Maria De Filippi.