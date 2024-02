"C'è posta per te", Giorgia ed Emanuel Lo insieme per la proposta di matrimonio di Dario

Oltre a Matteo Berrettini, anche Giorgia ed Emanuel Lo sono ospiti della puntata del 17 febbraio di "C'è posta per te". I due, in una delle rare apparizioni di coppia in televisione, aiutano Dario a chiedere alla fidanzata Giorgia di sposarlo: una promessa che il giovane aveva fatto al "suocero" prima della sua scomparsa.

"Amore mio, da quando ti conosco ho capito cos'è l'amore", inizia il ragazzo, commuovendosi subito. "Sei un essere speciale e io sono l'uomo più fortunato del mondo ad averti al mio fianco, oggi come domani".

Quindi, dopo la lettera di rito, Dario - con l'aiuto della cantante romana e dell'insegnante di danza di "Amici" - si inginocchia e procede con la classica domanda: "L'anello è qui. Cucciola, mi vuoi sposare?". Il sì emozionato della ragazza coincide con l'apertura della busta da parte di Maria De Filippi.